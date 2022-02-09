«Возраст - это риск»: Инфекционист о госпитализации Жириновского

Жириновский вряд ли стал бы врать о столь частой вакцинации, однако у пожилых людей возможны индивидуальные реакции и плохой иммунный ответ, пояснил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.

9 февраля ряд СМИ сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее заявлял, что привился от коронавируса восемь раз, госпитализирован в ЦКБ с пневмонией и 50-75% поражением легких. Ранее политик исчез из медиапространства.