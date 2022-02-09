«Возраст - это риск»: Инфекционист о госпитализации Жириновского
Возраст при штамме «омикрон» является фактором риска, напомнил инфекционист Евгений Тимаков.
Жириновский вряд ли стал бы врать о столь частой вакцинации, однако у пожилых людей возможны индивидуальные реакции и плохой иммунный ответ, пояснил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.
9 февраля ряд СМИ сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее заявлял, что привился от коронавируса восемь раз, госпитализирован в ЦКБ с пневмонией и 50-75% поражением легких. Ранее политик исчез из медиапространства.
«Во-первых, именно поэтому пожилым говорят прививаться не одной дозой "Спутника Лайт", а двумя, потому что у пожилых не такой иммунный ответ, как у молодых, и не всегда формируется долгосрочная иммунная память на вакцину. Во-вторых, не все 100% формируют полноценный иммунитет не только на вакцинацию, но и на вирус. Мы видим, что люди болеют коронавирусной инфекцией и повторно, и второй-третий раз бывает тяжелее, чем в первый, но это не у всей популяции, не у всех людей. Опять же, если есть сопутствующие проблемы с иммунодефицитом, заболевания или возрастные факторы, то риск более тяжелого течения заболевания более высокий. С "омикроном" сейчас в основном поступают лица старше 60 лет в больницы, молодые поступают реже. При "омикроне" возраст - это риск», - рассказал врач.
Инфекционист отметил, что наука еще не выяснила, вредят ли слишком частые ревакцинации для здоровья.
«Неизвестно, навредило ли ему это. Нет научных данных по поводу частых вакцинаций. Есть данные, что наиболее эффективная защита от коронавируса - это прививка+ревакцинация+еще одна ревакцинация. Про более частые вакцинации данных мы просто не имеем. Самое эффективное при этом, когда разброс идет не ранее через полгода. И я не могу сказать, врал ли [Жириновский] о вакцинации. Не думаю, что человек, который за вакцинацию, будет врать настолько», - добавил Тимаков.
Ранее депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный заявил, что лидер ЛДПР в последнее время стал «физически сдавать» из-за возрастных изменений.
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