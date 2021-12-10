СМИ: жена российского священника обвинила его в растрате денег храма

По её словам, она обнаружила тетради с записями о доходах церкви, где значатся шестизначные цифры, а её супруг в месяц якобы зарабатывает 500 тысяч рублей, однако она никогда не видела таких сумм и ей приходилось выпрашивать деньги на семейные нужды.

Никитина отметила, что ранее муж отказался покупать распашонки и кроватку для новорождённого ребёнка, а сейчас не пускает её в дом и квартиры, которые они нажили за годы брака.

Священнослужитель, в свою очередь, заявил, что его жена нашла тетради, в которых записаны расходы церкви, и никаких денег он не присваивал.

Ранее священника Романа Степанова, призвавшего священников РПЦ покаяться и задекларировать доходы, запретили в служении за канонические проступки.