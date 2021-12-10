СМИ: жена российского священника обвинила его в растрате денег храма

Супруга настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы Вячеслава Никитина Анна заявила, что её муж виновен в растрате денег храма, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Подозреваемого в убийстве собаки священника отстранили от службы

По её словам, она обнаружила тетради с записями о доходах церкви, где значатся шестизначные цифры, а её супруг в месяц якобы зарабатывает 500 тысяч рублей, однако она никогда не видела таких сумм и ей приходилось выпрашивать деньги на семейные нужды.

Никитина отметила, что ранее муж отказался покупать распашонки и кроватку для новорождённого ребёнка, а сейчас не пускает её в дом и квартиры, которые они нажили за годы брака.

Священнослужитель, в свою очередь, заявил, что его жена нашла тетради, в которых записаны расходы церкви, и никаких денег он не присваивал.

Ранее священника Романа Степанова, призвавшего священников РПЦ покаяться и задекларировать доходы, запретили в служении за канонические проступки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: www.nikopol-tv.net
ТЕГИ:ХрамыДеньгиРастратаСвященники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры