Подозреваемого в убийстве собаки священника отстранили от службы

В Мурманской области отстранили от службы священника, которого подозревают в убийстве собаки на глазах детей, передают «Вести.ру».

В минувший четверг в областном городе Кировске во время тренировки детей на горнолыжной станции неизвестный застрелил собаку.

Местные жители подозревают местного священника, который уже удалил свои аккаунты из всех соцсетей. Проходит доследственная проверка.

