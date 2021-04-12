Подозреваемого в убийстве собаки священника отстранили от службы
12 апреля 202110:45
В Мурманской области отстранили от службы священника, которого подозревают в убийстве собаки на глазах детей, передают «Вести.ру».
В минувший четверг в областном городе Кировске во время тренировки детей на горнолыжной станции неизвестный застрелил собаку.
Местные жители подозревают местного священника, который уже удалил свои аккаунты из всех соцсетей. Проходит доследственная проверка.
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12 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru