СМИ: жена главы Архангельска назвала работу мужа паршивой

Супруга мэра Архангельска Дмитрия Морева Елена публично назвала работу мужа паршивой, сообщает портал 29.ru.

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Журналисты опубликовали в Telegram-канале издания скриншот с комментарием женщины, который она оставила в социальной сети «ВКонтакте».

«Человек работает без выходных и отпусков, все здоровье уже угробил на этой паршивой должности в одном из самых проблемных городов страны», — заявила Елена Морева.

Дмитрий Морев на комментарий супруги не отреагировал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что образ президента Украины Владимира Зеленского «безнадежно протух», поэтому западные СМИ стали раскручивать жену украинского лидера Елену.

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Фото: arhcity.ru
ТЕГИ:ЖенаРаботаМэрАрхангельск
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