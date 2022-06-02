Супруга Кадырова возглавила рейтинг «первых леди» регионов
Жена главы Чечни Медни Кадырова возглавила вершину популярности среди «первых леди» регионов России, сообщает Ura.ru со ссылкой на исследование «Минченко консалтинг».
В социальных сетях на нее подписаны больше миллиона человек. С 2020 по 2022 годы количество ее фолловеров увеличилось на 15,05%. У остальных «первых леди» насчитывается не более 100 тысяч подписчиков.
В пятерку рейтинга также попали супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова с 85,6 тысячи фолловеров и жена главы Кемеровской области Анна Цивилева (36,8 тысячи человек), жена главы губернатора Ивановской области Светлана Дрыга (28,48 тысячи подписчиков), супруга главы Калмыкии Елена Хасикова (13,22 тысячи).
Ранее издание «Проект» опубликовало большое расследование о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове. По информации этого СМИ, у чеченского лидера есть вторая жена, а обе его супруги владеют имуществом на сумму около 800 миллионов рублей.
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