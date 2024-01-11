СМИ: застрелившему девушку Герою России Магасумову добавили статью о хулиганстве

Следователи добавили новую статью Герою России подполковнику Иреку Магасумову, пишет газета «Коммерсант».

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Так, арестованного по делу об убийстве девушки в Луганске Магасумова теперь еще обвиняют в хулиганстве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, подполковник отобрал автомобиль у подчиненного после убийства девушки.

За первую статью за случайный выстрел в жительницу Луганска в августе прошлого года Магасумову грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее следователи назначили 12 экспертиз по делу об убийстве девушки в Луганске, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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