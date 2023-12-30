СК РФ предъявил обвинения подозреваемому в убийстве отца журналиста Легойды
Убийце Романа Тимофеевича Легойды, отца журналиста, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды предъявили обвинения, сообщили в Следственном комитете РФ.
Отмечается, что обвинение предъявлено по статьям «разбой» и «использовании заведомо подложного документа».
Тело отца церковного журналиста и общественного деятеля Владимира Легойды нашли в подмосковсном Видном, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. У погибшего зафиксировано множество колото-резаных ран.
Как рассказал подозреваемый, он попытался ограбить пенсионера, показав нож, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru