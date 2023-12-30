СК РФ предъявил обвинения подозреваемому в убийстве отца журналиста Легойды

Убийце Романа Тимофеевича Легойды, отца журналиста, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды предъявили обвинения, сообщили в Следственном комитете РФ.

Из-за денег. Отец представителя РПЦ Легойды мог погибнуть из-за ограбления

Отмечается, что обвинение предъявлено по статьям «разбой» и «использовании заведомо подложного документа».

Тело отца церковного журналиста и общественного деятеля Владимира Легойды нашли в подмосковсном Видном, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. У погибшего зафиксировано множество колото-резаных ран.

Как рассказал подозреваемый, он попытался ограбить пенсионера, показав нож, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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