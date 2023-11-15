Следователи назначили экспертизы по делу об убийстве девушки в Луганске
15 ноября 202306:24
Следователи назначили 12 экспертиз по делу об убийстве девушки в Луганске, сообщает РИА Новости.
Как заявил Алексей Сандалов, который является адвокатом фигуранта и военнослужащего Ирека Магасумова, в том числе назначена медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические экспертизы.
Магасумов находится под стражей.
Ранее военнослужащий ВСУ получил 14 лет колонии за выстрел по мирным жителям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru