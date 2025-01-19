СМИ: Западные спецслужбы не подтвердили причастность РФ к повреждению кабелей на Балтике

Западные спецслужбы не подтвердили причастность РФ к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в разведке.

Поврежден еще один подводный кабель между Швецией, Литвой, Германией и Финляндией

"Разрывы подводных кабелей были результатом морских аварий, а не российского саботажа", - пишет издание.

Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года.

Ранее НАТО решила усилить охрану в Балтийском море после повреждения кабелей, сообщает НСН.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБалтийское Море

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