СМИ: Западные спецслужбы не подтвердили причастность РФ к повреждению кабелей на Балтике
19 января 202516:49
Западные спецслужбы не подтвердили причастность РФ к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в разведке.
"Разрывы подводных кабелей были результатом морских аварий, а не российского саботажа", - пишет издание.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года.
Ранее НАТО решила усилить охрану в Балтийском море после повреждения кабелей, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru