Поврежден еще один подводный кабель между Швецией, Литвой, Германией и Финляндией

Он связал повреждение с судном КНР, которое стоит на якоре в 160 километрах от берега. Не исключается, что действия экипажа судна могли быть умышленными, и капитан мог быть завербован спецслужбами России.

Ранее стало известно, что якорь танкера Eagle S исследуют в Финляндии после инцидента с кабелями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

