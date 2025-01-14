Поврежден еще один подводный кабель между Швецией, Литвой, Германией и Финляндией

Еще один подводный кабель между Швецией, Литвой, Германией и Финляндией поврежден в Балтийском море, сообщает шведская общественная телекомпания SVT со ссылкой на министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина.

Финляндия нашла следы якоря рядом с поврежденным кабелем

Он связал повреждение с судном КНР, которое стоит на якоре в 160 километрах от берега. Не исключается, что действия экипажа судна могли быть умышленными, и капитан мог быть завербован спецслужбами России.

Ранее стало известно, что якорь танкера Eagle S исследуют в Финляндии после инцидента с кабелями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:Балтийское Море

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