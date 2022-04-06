СМИ заметили жену Бондарчука в компании Чубайса в Стамбуле

Жену режиссера Федора Бондарчука актрису Паулину Андрееву заметили в ресторане в Стамбуле в компании экс-спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса. Об этом сообщает Telegram-канал Pink Birkin.

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Отмечается, что Андреева, Чубайс и его супруга, режиссер Авдотья Смирнова, проводили время в стамбульском ресторане «Isola», обсуждая что-то «за одним столом, что удивительно».

В конце марта Чубайс покинул свою должность по собственному желанию, напоминает Ura.ru. Как сообщали СМИ, бывший глава Роснано уехал из России и прибыл в Турцию. Информацию об отъезде также подтверждал источник из окружения Чубайса, пишут Известия.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:АктрисаТурцияАнатолий Чубайс
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