СМИ: Закон о включении прививки от коронавируса в нацкалендарь рассмотрят осенью
Совет Госдумы РФ перенёс на осень рассмотрение законопроекта о включении прививки от коронавируса в Национальный календарь, сообщает ИА Regnum.
Ранее ТАСС, со ссылкой на лидера ЛДПР Владимира Жириновского сообщило, что Госдума не будет рассматривать проект о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок.
Председатель Госдумы РФ Владимир Володин ранее отметил, что данный законопроект следует дополнить пунктом о праве граждан на добровольную вакцинацию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса в России, сообщает RT.
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