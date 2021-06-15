СМИ: Закон о включении прививки от коронавируса в нацкалендарь рассмотрят осенью

Совет Госдумы РФ перенёс на осень рассмотрение законопроекта о включении прививки от коронавируса в Национальный календарь, сообщает ИА Regnum.

Ранее ТАСС, со ссылкой на лидера ЛДПР Владимира Жириновского сообщило, что Госдума не будет рассматривать проект о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок.

Председатель Госдумы РФ Владимир Володин ранее отметил, что данный законопроект следует дополнить пунктом о праве граждан на добровольную вакцинацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса в России, сообщает RT.

