В Госдуме сняли с рассмотрения проект о включении вакцины от ковида в календарь прививок

Ранее в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок, пишет URA.RU. Если инициативу все-таки одобрят, то все граждане, которые хотят сохранить работу, должны будут вакцинироваться.

В Роспотребнадзоре заявили, что в случае заболевания после вакцинации от коронавируса нужно срочно обратиться к врачу и сдать тест на ковид. Отмечается, что граждане, которые получили первую дозу вакцины, справляются с болезнью легче.

