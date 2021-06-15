В Госдуме сняли с рассмотрения проект о включении вакцины от ковида в календарь прививок

В Госдуме не будут рассматривать проект о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок, сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя ЛДПР Владимира Жириновского.

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Ранее в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок, пишет URA.RU. Если инициативу все-таки одобрят, то все граждане, которые хотят сохранить работу, должны будут вакцинироваться.

В Роспотребнадзоре заявили, что в случае заболевания после вакцинации от коронавируса нужно срочно обратиться к врачу и сдать тест на ковид. Отмечается, что граждане, которые получили первую дозу вакцины, справляются с болезнью легче.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВакцинацияГосдумаВладимир Жириновский
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