Володин предложил законодательно закрепить добровольную вакцинацию от COVID-19

Председатель Госдумы РФ Владимир Володин заявил, что необходимо «обеспечить бесплатность и доступность прививки от коронавируса», сообщает ТАСС.

По его словам, также следует защитить право граждан на добровольную вакцинацию и дополнить соответствующим пунктом законопроект о включении прививки от COVID-19 в национальный календарь.

Спикер подчеркнул, что в настоящее время отсутствие профилактических прививок может стать причиной отказа при приёме граждан на работу или их отстранение от работы, что вызывает у россиян законные опасения.

«Возможно, правильно взять и ко второму чтению принять поправку, где чётко сказать, что прививка от коронавируса - дело добровольное», - резюмировал Володин.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев в ходе выступления в Госдуме заявил, что при включении прививки от коронавируса в национальный календарь сохранится принцип добровольности, сообщает RT.

