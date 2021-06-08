Володин предложил законодательно закрепить добровольную вакцинацию от COVID-19
Председатель Госдумы РФ Владимир Володин заявил, что необходимо «обеспечить бесплатность и доступность прививки от коронавируса», сообщает ТАСС.
По его словам, также следует защитить право граждан на добровольную вакцинацию и дополнить соответствующим пунктом законопроект о включении прививки от COVID-19 в национальный календарь.
Спикер подчеркнул, что в настоящее время отсутствие профилактических прививок может стать причиной отказа при приёме граждан на работу или их отстранение от работы, что вызывает у россиян законные опасения.
«Возможно, правильно взять и ко второму чтению принять поправку, где чётко сказать, что прививка от коронавируса - дело добровольное», - резюмировал Володин.
Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев в ходе выступления в Госдуме заявил, что при включении прививки от коронавируса в национальный календарь сохранится принцип добровольности, сообщает RT.
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