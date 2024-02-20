СМИ: Задержанный в Таиланде певец Matrang вылетел в Москву
20 февраля 202415:16
Автор хита «Медуза» Matrang (настоящее имя - Алан Хадзарагов) вылетел в Москву, сообщает Telegram-канал Baza.
Накануне его задержали в кафе на Пхукете, после чего доставили в отделение для проверки документов. По мнению певца, в полицию обратился подписчик, оклеветав его. Он добавил, что его скорее всего депортируют в Москву, и отметил, что готов вернуться в Россию.
До этого Matrang заявлял, что планирует вылететь в столицу 29 февраля. Он заявил, что его родные хотят отправить музыканта на принудительное лечение от наркозависимости.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Двое человек ранены под Пермью в ходе погони полицейских
- Росфинмониторинг внес сенатора США Грэма в список экстремистов и террористов
- СМИ: Задержанный в Таиланде певец Matrang вылетел в Москву
- Госдума приняла закон о самозапрете граждан на выдачу кредитов
- Российское авторское общество отказалось от иска к Киркорову
- Президент Польши продлил помощь украинским беженцам до июля
- «Ментально и стратегически»: Лукашенко призвал силовиков готовиться к войне
- МВД задержало трех участников хакерской группировки SugarLocker
- Грабивших посетителей ТЦ подростков задержали в Подмосковье
- Экс-губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог в Лондоне
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru