СМИ: Задержанный в Таиланде певец Matrang вылетел в Москву

Автор хита «Медуза» Matrang (настоящее имя - Алан Хадзарагов) вылетел в Москву, сообщает Telegram-канал Baza.

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Накануне его задержали в кафе на Пхукете, после чего доставили в отделение для проверки документов. По мнению певца, в полицию обратился подписчик, оклеветав его. Он добавил, что его скорее всего депортируют в Москву, и отметил, что готов вернуться в Россию.

До этого Matrang заявлял, что планирует вылететь в столицу 29 февраля. Он заявил, что его родные хотят отправить музыканта на принудительное лечение от наркозависимости.

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ФОТО: Фото из официальной группы Matrang VK
ТЕГИ:ТаиландПевец

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