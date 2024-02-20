«Эпоха гранжа!»: Как Курт Кобейн перевернул рок-н-ролл
Nirvana смогла «отменить» хард-рок и глэм, два дорогу альтернативе и неформалам, сказал в эфире НСН Илья Легостаев.
Лидер группы Nirvana Курт Кобейн начал новую эпоху в рок-музыке, открыв дорогу к славе многим альтернативным музыкантам, заявил в интервью НСН музыкальный критик Илья Легостаев.
20 февраля поклонники Курта Кобейна отмечают 57-летие со дня рождения музыканта, погибшего в 1994 году. Музыкант входит в Зал славы рок-н-ролла и включен журналом Rolling Stone в число 100 величайших гитаристов всех времен.
«В свое время Курт Кобейн и его коллеги по "Нирване" перевернули рок-н-ролл, по сути "отменив" моду на хард- и глэм-рок, которая главенствовала до этого продолжительное время. Они открыли дорогу совершенно новой по настроению музыке, таким образом начав эпоху гранжа, которая принесла массу новых исполнителей, во многом открыла дорогу альтернативному року и другим неформальным движениям», - сказал Легостаев.
Он также отметил, что Nirvana входит в число культовых групп по так называемым «журналистским критериям»
«Роль Курта Кобейна в рок-музыке очень большая. По поводу культовости, среди журналистов есть одно простое определение: культовые группы – это те, кто продает маек больше, чем пластинок. В этом плане Nirvana вполне подходит. С тиражом пластинок у них было все в порядке, но и трикотаж шел на ура», - заключил собеседник НСН.
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