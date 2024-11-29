СМИ: YouTube попросил российских пользователей удалить видео о VPN

По данным издания, представитель Роскомнадзора подтвердил, что требования об удалении подобных материалов были направлены. Однако на данный момент на площадке YouTube остаются доступными более 300 видео с информациях о способах обойти блокировки.

С 1 марта 2024 года в действие вступили изменения в постановление правительства, которые позволяют Роскомнадзору блокировать ресурсы с информацией о способах обхода ограничений для доступа к запрещенному контенту.

С 30 ноября 2024 года под запрет также будут попадать публикации научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах. Подобный приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года, напоминает «Радиоточка НСН».

