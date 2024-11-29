СМИ: YouTube попросил российских пользователей удалить видео о VPN
YouTube проинформировал ряд пользователей, что видео с информацией о методах обхода блокировок было внесено в реестр запрещенной информации по решению Роскомнадзора. По этой причине видеохостинг попросил блогеров удалить подобный контент, иначе он будет заблокирован, сообщает РБК.
По данным издания, представитель Роскомнадзора подтвердил, что требования об удалении подобных материалов были направлены. Однако на данный момент на площадке YouTube остаются доступными более 300 видео с информациях о способах обойти блокировки.
С 1 марта 2024 года в действие вступили изменения в постановление правительства, которые позволяют Роскомнадзору блокировать ресурсы с информацией о способах обхода ограничений для доступа к запрещенному контенту.
С 30 ноября 2024 года под запрет также будут попадать публикации научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах. Подобный приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru