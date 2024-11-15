Роскомнадзор не зафиксировал изменений в качестве работы YouTube

В сообщении говорится, что задача сервиса GlobalCheck - проверка доступности IP-адресов и сайтов на предмет наличия или отсутствия блокировки.

«GlobalCheck не проверяет качество работы сервиса... Подтверждаем, что изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается», - указали в ЦМУ ССОП.

Ранее сервис Globalcheck зафиксировал, что YouTube возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой связи, но только при подключении мобильного интернета - доступ при подключении к Wi-Fi по-прежнему ограничен, сообщает RT.

