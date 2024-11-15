Роскомнадзор не зафиксировал изменений в качестве работы YouTube
Изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не зафиксировано. Об этом NEWS.ru заявили в подведомственном Роскомнадзору Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).
В сообщении говорится, что задача сервиса GlobalCheck - проверка доступности IP-адресов и сайтов на предмет наличия или отсутствия блокировки.
«GlobalCheck не проверяет качество работы сервиса... Подтверждаем, что изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается», - указали в ЦМУ ССОП.
Ранее сервис Globalcheck зафиксировал, что YouTube возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой связи, но только при подключении мобильного интернета - доступ при подключении к Wi-Fi по-прежнему ограничен, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru