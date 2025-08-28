СМИ: «Яндекс» оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к «Алисе»

Речь идёт о предписании Роскомнадзора о доступе к ресурсу yandex.ru/alice/smart-home, которое не было выполнено в срок. За это компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Уточняется, что ФСБ требовала предоставить ей доступ, опираясь на правила хранения данных организаторами распространения информации в интернете, утверждённые кабмином РФ в сентябре 2020 года.

Источник издания в сфере информационной безопасности указал, что реализация предоставления такого доступа является слишком дорогостоящей процедурой, поэтому «Яндексу» проще платить штрафы».

Ранее экс-сотрудник «Яндекс» Сергей Ирин был приговорён к 15 годам колонии и штрафу в пять млн рублей за госизмену, сообщает RT.

