СМИ: Взятых на карантин китайцев в Нефтеюганске отказывались кормить
В больнице Нефтеюганска несколько суток отказывались кормить и поить 11 квалифицированных инженеров и специалистов из Китая. Об этом заявили в компании «Свет энергия», в которую китайцы приехали на стажировку, пишет Ura.ru.
Китайцы должны были работать над нефтесервисным проектом, но из-за угрозы распространения нового коронавируса Роспотребнадзор предписал поместить иностранцев под карантин в арендованных квартирах. Затем требование поменялось, и китайцев попросили разместить за чертой города.
В итоге 11 февраля было решено разместить китайских специалистов в больнице Нефтеюганска. Как утверждает работодатель, сотрудники больницы отказались кормить их и не давали обычную питьевую воду, сославшись на то, что это не пациенты учреждения.
В компании «Свет энергия» пожаловались, что все обязанности по питанию переложили на них, хотя у фирмы нет сотрудников, чтобы доставлять еду три раза в день. Как отмечается в публикации, работодатель обратился в прокуратуру.
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