СМИ: Взятых на карантин китайцев в Нефтеюганске отказывались кормить

Китайцы должны были работать над нефтесервисным проектом, но из-за угрозы распространения нового коронавируса Роспотребнадзор предписал поместить иностранцев под карантин в арендованных квартирах. Затем требование поменялось, и китайцев попросили разместить за чертой города.

В итоге 11 февраля было решено разместить китайских специалистов в больнице Нефтеюганска. Как утверждает работодатель, сотрудники больницы отказались кормить их и не давали обычную питьевую воду, сославшись на то, что это не пациенты учреждения.

В компании «Свет энергия» пожаловались, что все обязанности по питанию переложили на них, хотя у фирмы нет сотрудников, чтобы доставлять еду три раза в день. Как отмечается в публикации, работодатель обратился в прокуратуру.

