Нового генконсула Китая в Екатеринбурге поместили под карантин

Цуй Шаочунь приехал в Россию 6 февраля, отмечается в материале.

Ещё 70 граждан КНР, прибывших с 6 по 10 февраля, содержатся на карантине в общежитии города Богданович в Свердловской области. Это работники городского предприятия «Стиль-Экс». Также с 7 февраля на карантине находятся 58 китайцев, приехавших в Екатеринбург.

Такие меры предосторожности введены в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. В Китае им заразились уже более 40 тысяч человек.

