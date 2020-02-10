Нового генконсула Китая в Екатеринбурге поместили под карантин
Новый генеральный консул Китая Цуй Шаочунь не смог провести первые запланированные встречи в Екатеринбурге из-за того, что его поместили под двухнедельный карантин. Дипломат находится у себя дома, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя МИД России в Екатеринбурге Александра Харлова.
Цуй Шаочунь приехал в Россию 6 февраля, отмечается в материале.
Ещё 70 граждан КНР, прибывших с 6 по 10 февраля, содержатся на карантине в общежитии города Богданович в Свердловской области. Это работники городского предприятия «Стиль-Экс». Также с 7 февраля на карантине находятся 58 китайцев, приехавших в Екатеринбург.
Такие меры предосторожности введены в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. В Китае им заразились уже более 40 тысяч человек.
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