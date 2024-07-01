Упавшую с высоты туристку спасли в горах Сочи

Спасатели в горах Сочи провели операцию по эвакуации женщины, которая упала со скалы высотой около 10 метров. Туристка отделалась травмами рёбер и ноги, информирует МЧС со ссылкой на данные Южного регионального поисково-спасательного отряда.

Путешественница 30 лет оказалась в труднодоступном районе выше слияния рек Сочи и Агвы. Пострадавшую вынесли с места падения на носилках к началу туристического маршрута, после чего передали врачам.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», женщина вышла в поход со своим знакомым в воскресенье, 30 июня. При этом они не зарегистрировались в МЧС.

