СМИ: Один человек из троих выжил после двухмесячного дрейфа в Охотском море

Один человек из троих выжил после двухмесячного дрейфования в море в Охотском море, сообщает «РЕН ТВ».

В Тихом океане спасли двух женщин, пять месяцев дрейфовавших на яхте

Он находился на катамаране, который обнаружили около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Мужчине оказывают медицинскую помощь.

Катамаран был обнаружен СРТМ «Ангел» во время проведения промысла. Во время дрейфа погибли 15-летний Илья П. и его отец Сергей П. Единственным выжившим оказался брат отца – Михаил П. Его состояние «тяжелое».

Ранее американская береговая охрана сообщила, что спасла мужчину, дрейфовавшего в холодильнике в 48 километрах от побережья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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