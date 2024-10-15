СМИ: Один человек из троих выжил после двухмесячного дрейфа в Охотском море

Он находился на катамаране, который обнаружили около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Мужчине оказывают медицинскую помощь.

Катамаран был обнаружен СРТМ «Ангел» во время проведения промысла. Во время дрейфа погибли 15-летний Илья П. и его отец Сергей П. Единственным выжившим оказался брат отца – Михаил П. Его состояние «тяжелое».

Ранее американская береговая охрана сообщила, что спасла мужчину, дрейфовавшего в холодильнике в 48 километрах от побережья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

