СМИ: выступление группы «Сплин» на фестивале в Москве отменили
Запланированное на 26 августа выступление группы «Сплин» на фестивале «Музыка с сильным характером» в Москве не состоится, сообщает «Коммерсант».
Издание ссылается на лидера группы Александра Васильева, который на просьбу о комментарии заявил, что «и так всё понятно».
Как пишет «Коммерсант», самая очевидная причина отмены концерта - фестиваль «Чернозём» в Воронеже, во время которого Васильев посвятил песню «Выхода нет» уехавшим из России коллегам: «Машине времени», «Аквариуму» и Tequilajazzz. В частности, он выразил надежду, что однажды они вернутся и «мы сыграем для вас здесь, в Воронеже, потому что у нас нет другого выхода».
Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Васильева, а её лидер Сергей Липовой усмотрел в действиях музыканта «ярко выраженный двусмысленный характер с целью публичной поддержки противников специальной военной операции».
Ранее лидер ДДТ Юрий Шевчук сообщил о прекращении концертной деятельности группы в России.
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