СМИ: артистам в России стали запрещать политические заявления со сцены

Источники РБК добавили, что также стали запрещать использовать на концертах символику Украины.

По словам директора Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича, в последнее время данный пункт в контрактах стал появляться всё чаще, особенно если речь идёт о крупных мероприятиях.

Собеседники РБК отметили, что за нарушение данного условия предусмотрен штраф, который может быть либо в размере гонорара, либо многократно его превышать.

Ранее сотрудники МВД составили протокол на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, который на концерте в столице Башкирии 18 мая поставил под сомнение обоснованность проведения спецоперации на Украине, а также рассуждал о том, что такое Родина.