СМИ: артистам в России стали запрещать политические заявления со сцены
Организаторы концертов стали включать в договоры с российскими артистами запрет на политические заявления со сцены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей концертных агентств, а также концертного директор нескольких известных групп.
Источники РБК добавили, что также стали запрещать использовать на концертах символику Украины.
По словам директора Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича, в последнее время данный пункт в контрактах стал появляться всё чаще, особенно если речь идёт о крупных мероприятиях.
Собеседники РБК отметили, что за нарушение данного условия предусмотрен штраф, который может быть либо в размере гонорара, либо многократно его превышать.
Ранее сотрудники МВД составили протокол на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, который на концерте в столице Башкирии 18 мая поставил под сомнение обоснованность проведения спецоперации на Украине, а также рассуждал о том, что такое Родина.
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