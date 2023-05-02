СМИ: Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище

Модельера Вячеслава Зайцева планируют похоронить в Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По словам собеседника агентства, сын Зайцева Егор уже был в морге, после чего намерен посетить храм вблизи деревни Каблуково.

«Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище», - заключил источник.

Модельер, народный художник Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в Москве в возрасте 85 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПохороныМосковская ОбластьВячеслав Зайцев

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