СМИ: ВСУ подорвали дамбу в ДНР, чтобы замедлить продвижение ВС России
На фоне успехов российских войск украинские военные подорвали дамбу в селе Приволье, расположенном недалеко от Краматорска на подконтрольной ВСУ территории ДНР, чтобы замедлить продвижение российской армии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".
Уточняется, что дамба расположена в селе Приволье, к северу от Артёмовска (украинское название — Бахмут).
Информация о пострадавших в результате подрыва дамбы пока неизвестна.
В конце октябре ВСУ нанесли несколько ударов по дамбе Белгородского водохранилища, из-за чего уровень воды начал снижаться, а в расположенных ниже по течению сёлах произошёл разлив. Жителям пострадавших населённых пунктов рекомендовали покинуть свои дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
