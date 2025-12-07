СМИ: ВСУ подорвали дамбу в ДНР, чтобы замедлить продвижение ВС России

На фоне успехов российских войск украинские военные подорвали дамбу в селе Приволье, расположенном недалеко от Краматорска на подконтрольной ВСУ территории ДНР, чтобы замедлить продвижение российской армии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".

В Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища

Уточняется, что дамба расположена в селе Приволье, к северу от Артёмовска (украинское название — Бахмут).

Информация о пострадавших в результате подрыва дамбы пока неизвестна.

В конце октябре ВСУ нанесли несколько ударов по дамбе Белгородского водохранилища, из-за чего уровень воды начал снижаться, а в расположенных ниже по течению сёлах произошёл разлив. Жителям пострадавших населённых пунктов рекомендовали покинуть свои дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
