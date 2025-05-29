МИД: Состав российской делегации на переговорах 2 июня останется прежним

Состав российской делегации на переговорах с Украиной, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле, не изменится по сравнению с предыдущей встречей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как и на переговорах 16 мая, делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В нее также войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, глава Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.