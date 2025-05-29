МИД: Состав российской делегации на переговорах 2 июня останется прежним
Состав российской делегации на переговорах с Украиной, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле, не изменится по сравнению с предыдущей встречей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как и на переговорах 16 мая, делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В нее также войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, глава Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Предыдущий раунд переговоров между представителями России и Украины состоялся 16 мая в Стамбуле и стал первым за последние три года. Тогда стороны договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили перспективы перемирия.
Обмен уже завершен, а проект меморандума находится в стадии завершения. Украинская делегация на переговорах выразила заинтересованность в проведении встречи на уровне глав государств, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru