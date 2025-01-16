В Бразилии 16-летний вратарь отбил пенальти грудью и умер
В Бразилии в штате Амазонас умер 16-летний вратарь Эдсон Лопес Гама, который во время футбольной тренировки отбил пенальти грудью. Об этом со ссылкой на родственников подростка пишет издание 20minutos.
Уточняется, что мяч попал молодому голкиперу в область между грудиной и диафрагмой. Спортсмену вызвали скорую помощь, однако поездка в больницу, по невыясненным пока обстоятельствам, заняла порядка 11 часов. В результате спасти жизнь подростка врачи не смогли.
«Сегодня ты тронул всю Бразилию... Ты был преданным игроком и ребёнком, который никогда не грустил и всегда был счастлив», — написал в соцсетях брат юного спортсмена.
Издание также отметило, что подросток не страдал от болезней сердца.
Ранее во время тренировки скончался 17-летний игрок клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Эконива-Бобров» Венедикт Осипов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru