В Бразилии 16-летний вратарь отбил пенальти грудью и умер

Уточняется, что мяч попал молодому голкиперу в область между грудиной и диафрагмой. Спортсмену вызвали скорую помощь, однако поездка в больницу, по невыясненным пока обстоятельствам, заняла порядка 11 часов. В результате спасти жизнь подростка врачи не смогли.

«Сегодня ты тронул всю Бразилию... Ты был преданным игроком и ребёнком, который никогда не грустил и всегда был счастлив», — написал в соцсетях брат юного спортсмена.

Издание также отметило, что подросток не страдал от болезней сердца.

Ранее во время тренировки скончался 17-летний игрок клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Эконива-Бобров» Венедикт Осипов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

