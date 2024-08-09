СМИ: Военкора Поддубного перевели в реанимацию из шокового зала

Военного корреспондента Евгения Поддубного перевели в реанимацию ожогового отделения из шокового зала. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По данным источников издания, журналиста поместили в общую палату.

«Журналист в сознании, контактен, общается с врачами и... имеет отменный аппетит», — пишет Baza.

Лечение военкора соответствует клиническим рекомендациям, серьезные операции ему не требуются. Поддубный дышит самостоятельно с помощью кислородной маски и идет на поправку.

Ранее Евгений Поддубный был ранен при атаке дрона ВСУ под Курском, его госпитализировали, а позже перевезли в НИИ скорой помощи имени Склифософского в Москве. Директор учреждения Сергей Петриков отмечал, что состояние журналиста тяжелое, но условно стабильное, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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