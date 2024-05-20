СМИ: Водителям электрокаров запретят стоять на зарядке больше необходимого

По информации газеты, конкурс на разработку предложений объявило подведомственное Минтрансу Агентство автомобильного транспорта (Росавтотранс).

В пресс-службе Минтранса рассказали, что некоторые владельцы электромобилей пользуются парковочными местами для зарядки машин не по назначению - оставляют свои электрокары на долгое время. Пока нет понимания о способе контроля за парковкой электротранспорта в местах для его зарядки, также как и нет представления о размере штрафа за соответствующее нарушение.

Ранее сообщалось, что за 2023 год число легковых электромобилей в России выросло на 75% и достигло 40 тысяч штук, отмечает RT.

