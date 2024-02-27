Число легковых электромобилей в России за год выросло на 75%
За 2023 год число легковых электромобилей в России выросло на 75% и достигло 40 тысяч штук, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД.
Отмечается, что в некоторых регионах динамика роста существенно выше, чем в среднем по России. Так, например, в Москве парк электрокаров вырос в семь раз, в Калининградской области - втрое, в Подмосковье - вдвое.
Несмотря на растущую популярность электромобилей, их доля в общем автопарке пока что не превышает 0,1%.
Ранее стало известно, что электромобили и гибриды подорожают из-за изменения правил сертификации таких авто, разрешенных к параллельному импорту, напоминает RT.
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