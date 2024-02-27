Число легковых электромобилей в России за год выросло на 75%

Отмечается, что в некоторых регионах динамика роста существенно выше, чем в среднем по России. Так, например, в Москве парк электрокаров вырос в семь раз, в Калининградской области - втрое, в Подмосковье - вдвое.

Несмотря на растущую популярность электромобилей, их доля в общем автопарке пока что не превышает 0,1%.

Ранее стало известно, что электромобили и гибриды подорожают из-за изменения правил сертификации таких авто, разрешенных к параллельному импорту, напоминает RT.

