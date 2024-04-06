В Москве нарастили производство комплектующих для электромобилей

Московские предприятия наращивают производство зарядных станций, предлагая новые решения в области накопления энергии, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Сегодня в Москве около 30 компаний выпускают автомобили, прицепы, компоненты и устройства для них. Только по итогам прошлого года они увеличили производство на 40,4%», - заявил он.

По словам Овчинского, предприятия столицы разрабатывают новые виды аккумуляторных батарей с улучшенными характеристиками и наращивают выпуск инновационных зарядных станций. В 2022 году для этой цели был создан специализированный кластер, в который входят около 60 компаний.

Компании «Системы Автономной Энергии» удалось завершить тестирование новой батареи для общественного электротранспорта. В начале 2024 года предприятие представило АКБ «Дзета», разработка обладает сниженной массой блока наряду с высокой плотностью энергии. В то же время специалисты московской компании «САГА Технологии» за 2023 год нарастили выпуск зарядных станций вдвое в сравнении с показателями 2022 года.

По поручению мэра Москвы в столице действует комплекс мер для повышения инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе целевыми займами и субсидиями.

На данный момент в Москве работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

