СМИ: водитель сбил двух инспекторов ГИБДД в Москве

Авария произошла в районе пересечения Нового Арбата и Смоленской набережной. Инспекторы ГИБДД получили травмы, их состояние устанавливается.

Водитель остался на месте ДТП. По предварительным данным, он не справился с управлением.

Напомним, два человека стали жертвами ДТП в Нижегородской области. Еще три человека были доставлены в больницу.

