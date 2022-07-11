СМИ: водитель сбил двух инспекторов ГИБДД в Москве

В Москве водитель наехал на двух инспекторов ГИБДД, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Шесть человек пострадали в ДТП в Удмуртии

Авария произошла в районе пересечения Нового Арбата и Смоленской набережной. Инспекторы ГИБДД получили травмы, их состояние устанавливается.

Водитель остался на месте ДТП. По предварительным данным, он не справился с управлением.

Напомним, два человека стали жертвами ДТП в Нижегородской области. Еще три человека были доставлены в больницу.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:Дтп В Москве
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