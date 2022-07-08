Шесть человек пострадали в ДТП в Удмуртии

Столкновение двух автомобилей произошло в Удмуртии, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает ТАСС.

Велосипедист погиб при столкновении с машиной в Домодедово

Среди пострадавших, в частности, трое детей.

Авария случилась на трассе «Объездная Воткинск». Отмечается, что Volkswagen Polo, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу Hyundai Creta, в связи с чем произошло столкновение.

Женщина и трое детей были доставлены в больницу, двое мужчин получили помощь на месте.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УдмуртияДТП
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