Шесть человек пострадали в ДТП в Удмуртии
8 июля 202221:01
Столкновение двух автомобилей произошло в Удмуртии, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает ТАСС.
Среди пострадавших, в частности, трое детей.
Авария случилась на трассе «Объездная Воткинск». Отмечается, что Volkswagen Polo, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу Hyundai Creta, в связи с чем произошло столкновение.
Женщина и трое детей были доставлены в больницу, двое мужчин получили помощь на месте.
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8 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru