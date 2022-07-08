Два человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом
8 июля 202221:59
Два человека стали жертвами ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
Еще три человека были доставлены в больницу. Их состояние не уточняется.
Авария произошла в Краснобаковском районе. По предварительным данным, ДТП произошло при попытке обгона, в результате две машины столкнулись «лоб в лоб». Погибшие находились в машине, двигающимся на встречу обгоняющему автомобилю.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru