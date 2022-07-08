Два человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Еще три человека были доставлены в больницу. Их состояние не уточняется.

Авария произошла в Краснобаковском районе. По предварительным данным, ДТП произошло при попытке обгона, в результате две машины столкнулись «лоб в лоб». Погибшие находились в машине, двигающимся на встречу обгоняющему автомобилю.

