Два человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Два человека стали жертвами ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

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Еще три человека были доставлены в больницу. Их состояние не уточняется.

Авария произошла в Краснобаковском районе. По предварительным данным, ДТП произошло при попытке обгона, в результате две машины столкнулись «лоб в лоб». Погибшие находились в машине, двигающимся на встречу обгоняющему автомобилю.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Нижний НовгородДТП
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