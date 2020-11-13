СМИ: во Франции неизвестные напали с ножом на 16-летнего подростка

Неизвестные напали с ножом на 16-летнего юношу в городе Аврийе (западный департамент Мен и Луара), сообщил телеканал BFM.

По данным телеканала, нападение было совершено 13 ноября недалеко от школы. Подростку нанесли несколько ножевых ранений. Состояние пострадавшего оценивается как критическое, он госпитализирован.



По предварительным данным, нападавших было трое, они скрылись с места преступления. Полиция ведёт розыск.

Всплеск насилия во Франции зафиксировали после убийства учителя Самюэля Пати, которого обезглавили за показ на уроке карикатур на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo.

В Ницце 29 октября произошло нападение на собор Нотр-Дам, в результате которого были зарезаны две прихожанки и привратник. В это же день полиция Саудовской Аравии задержала в Джидде мужчину, который попытался напасть на охранника консульства Франции.

Также в Джидде 11 ноября прогремел взрыв на немусульманском кладбище во время церемонии, посвящённой окончанию Первой мировой войны, на которой присутствовали представители нескольких генеральных консульств различных стран, в том числе Франции. В результате инцидента двое дипломатов получили лёгкие ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещённая на территории РФ террористическая организация «Исламское государство».