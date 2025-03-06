СМИ: Власти обсуждают расширение программы семейной ипотеки
Правительство РФ рассматривает возможность расширения программы льготной семейное ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет, пишет РБК со ссылкой на поручение по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.
Из документа следует, что Минфин и Минстрой совместно с агентством «Дом.РФ» должны до 25 марта проработать последствия реализации данной меры и представить конкретные предложения. Официальный представитель Новака подтвердил РБК, что такой вариант сейчас прорабатывается.
Сейчас семейная ипотека под 6% предоставляется при условии, что ребенку не более шести лет.
Представители строительной отрасли ранее предложили идею выдачи ипотеки для бездетных семей под 6% в обмен на обещание родить малыша в ближайшие два года. Фактический процент будет рыночным, но большую часть их выплаты возьмет на себя государство. Если обещание не будет выполнено, процентная ставка будет изменена на актуальную.
Выдача ипотеки под 6% семье, которая обещает за два года родить ребенка, может привести к тупиковой ситуации, так как никто не сможет гарантировать такой исход, заявил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
При этом выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40%, подсчитали аналитики института развития «Дом.РФ». Так, по итогам года банки выдали 1,3 миллиона ипотечных кредитов на сумму 4,9 триллиона рублей. Это на 36% меньше результатов 2023 года в количественном выражении, а также на 39% меньше – в денежном эквиваленте, передает «Радиоточка НСН».
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