СМИ: Власти обсуждают расширение программы семейной ипотеки

Сейчас семейная ипотека под 6% предоставляется при условии, что ребенку не более шести лет.

Представители строительной отрасли ранее предложили идею выдачи ипотеки для бездетных семей под 6% в обмен на обещание родить малыша в ближайшие два года. Фактический процент будет рыночным, но большую часть их выплаты возьмет на себя государство. Если обещание не будет выполнено, процентная ставка будет изменена на актуальную.

Выдача ипотеки под 6% семье, которая обещает за два года родить ребенка, может привести к тупиковой ситуации, так как никто не сможет гарантировать такой исход, заявил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

При этом выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40%, подсчитали аналитики института развития «Дом.РФ». Так, по итогам года банки выдали 1,3 миллиона ипотечных кредитов на сумму 4,9 триллиона рублей. Это на 36% меньше результатов 2023 года в количественном выражении, а также на 39% меньше – в денежном эквиваленте, передает «Радиоточка НСН».

