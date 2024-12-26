Кабмин поручил Минфину и банкам не ограничивать выдачу семейной ипотеки
26 декабря 202414:09
Правительство РФ дало Министерству финансов и банкам поручение не ограничивать выдачу «Семейной ипотеки». Об этом журналистам заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, в настоящее время лимиты по данной госпрограмме «уже практически сняты».
«Раньше были лимиты межу банками, они выбирали и ждали... Сейчас по мере выборки - у кого какая заявка, столько им дают денег», - заключил он.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что лимитов по «Семейной ипотеке» нет, деньги будут в полном объёме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru