Кабмин поручил Минфину и банкам не ограничивать выдачу семейной ипотеки

По его словам, в настоящее время лимиты по данной госпрограмме «уже практически сняты».

«Раньше были лимиты межу банками, они выбирали и ждали... Сейчас по мере выборки - у кого какая заявка, столько им дают денег», - заключил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что лимитов по «Семейной ипотеке» нет, деньги будут в полном объёме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

