СМИ: власти Москвы не исключили продление нерабочих дней после 7 ноября

Московские власти готовы продлить нерабочие дни в столице после 7 ноября, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правительстве города.

Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября

Собеседник агентства уточнил, что данный вопрос уже обсуждали на оперативном совещании с участием мэра Москвы Сергея Собянина. Источник добавил, что в случае продления нерабочих дней локдаун в столице может продлиться не менее месяца.

Новые ограничения, ввёденные в моске на фоне роста заболеваемости COVID-19 вступили в силу с 25 октября. Они предполагают введение домашнего режима до 25 февраля 2022 года для жителей мегаполиса старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, а также перевод на удалённый режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников и увеличение числа вакцинированных сотрудников, занятых в сфере услуг, минимум до 80%.

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