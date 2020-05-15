СМИ: Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России

Столичные власти купили крупнейшего в России производителя медицинских масок – ООО «Компания инновационных технологий»(КИТ). Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на заммэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров компании. Источник отмечает, что покупка состоялась еще в марте, когда власти Москвы поняли, что мегаполису потребуется существенный объем этих средств защиты.

«Мы приобрели производство, которое было развёрнуто на территории технополиса “Москва”», — подчеркнул Ефимов.

Компания производит около трети масок в стране, подчеркивает RT.

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Ранее НСН писала, что Минпромторг направил в регионы, Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию рекомендации по работе магазины в условиях действующего «масочного» режима. Как рассказал замглавы министерства Виктор Евтухов, в них прописано, что магазин «вправе и обязан» не отпускать товар на кассе покупателю без медицинской маски.

Сотрудники магазина не могут силой надеть маску на посетителя, но если тот не согласится с этим требованием, администрация магазина может вызвать представителей органов внутренних дел, добавил Евтухов.

Если магазин предпринял меры по недопущению нарушения, то наказывать администрацию торгового объекта нельзя, передаёт ТАСС.


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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
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