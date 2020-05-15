СМИ: Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России

Ранее НСН писала, что Минпромторг направил в регионы, Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию рекомендации по работе магазины в условиях действующего «масочного» режима. Как рассказал замглавы министерства Виктор Евтухов, в них прописано, что магазин «вправе и обязан» не отпускать товар на кассе покупателю без медицинской маски.

Сотрудники магазина не могут силой надеть маску на посетителя, но если тот не согласится с этим требованием, администрация магазина может вызвать представителей органов внутренних дел, добавил Евтухов.

Если магазин предпринял меры по недопущению нарушения, то наказывать администрацию торгового объекта нельзя, передаёт ТАСС.



