СМИ: Владельца автомобиля с надписью «Где снаряды?» оштрафовали на 30 тысяч рублей
Владельца автомобиля с надписью «Где снаряды?» оштрафовали по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, хозяин внедорожника Jeep Grand Cherokee 51-летний Алексей процитировал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, разместив на заднем стекле надпись «Где снаряды?».
Как пишет Baza, в итоге автовладельца суд оштрафовал на 30 тысяч рублей.
Ранее Евгений Пригожин назвал несправедливым задержание хозяина внедорожника и пообещал отблагодарить этого человека, в «том числе публично», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru