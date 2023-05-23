СМИ: Владельца автомобиля с надписью «Где снаряды?» оштрафовали на 30 тысяч рублей

Владельца автомобиля с надписью «Где снаряды?» оштрафовали по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Telegram-канал Baza.

«Оценить обстановку»: Пригожин пригласил Шойгу в Артемовск на фоне атак ВСУ

По информации канала, хозяин внедорожника Jeep Grand Cherokee 51-летний Алексей процитировал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, разместив на заднем стекле надпись «Где снаряды?».

Как пишет Baza, в итоге автовладельца суд оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Ранее Евгений Пригожин назвал несправедливым задержание хозяина внедорожника и пообещал отблагодарить этого человека, в «том числе публично», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Суд

Горячие новости

Все новости

партнеры