Минпросвещения сочло пропагандой распространение видео про квадроберов

Кроме того, в ведомстве заявили, что отдельные методические рекомендации по профилактике квадробинга в школах не направлялись. При этом значительное внимание уделяется «популяризации интересных и развивающих форм досуга».

Напомним, квадробика является неофициальным видом спорта, в котором имитируются движения и повадки животных. Он стал популярным во многом благодаря платформе TikTok и соцсетям.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что законопроект о запрете пропаганды квадробинга приравнивает квадробинг к ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

