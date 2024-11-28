Минпросвещения сочло пропагандой распространение видео про квадроберов
Распространение фотографий и видеоматериалов про квадробинг и чрезмерное ознакомление с данной субкультурой вредоносно для общества и является дополнительной пропагандой явления. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Кроме того, в ведомстве заявили, что отдельные методические рекомендации по профилактике квадробинга в школах не направлялись. При этом значительное внимание уделяется «популяризации интересных и развивающих форм досуга».
Напомним, квадробика является неофициальным видом спорта, в котором имитируются движения и повадки животных. Он стал популярным во многом благодаря платформе TikTok и соцсетям.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что законопроект о запрете пропаганды квадробинга приравнивает квадробинг к ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru