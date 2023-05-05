СМИ: VK разработает свой аналог Tinder
VK разрабатывает свой аналог приложения для знакомств после заявления Tinder об уходе из России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что в новом приложении пользователю не нужно будет идентифицироваться через аккаунт во «В контакте». По данным источников, приложение могут запустить уже этим летом. В компании новость не комментировали.
Компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, завершит уход из России к 30 июня.
Ранее сексолог Юлия Варра в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что знакомства на Tinder были поверхностными, а потому от ухода сервиса из России никто не потеряет. При этом она отметила, что онлайн-знакомства позволяют быстро определить семейное положение пользователей подобных сайтов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru