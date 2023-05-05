СМИ: VK разработает свой аналог Tinder

VK разрабатывает свой аналог приложения для знакомств после заявления Tinder об уходе из России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что в новом приложении пользователю не нужно будет идентифицироваться через аккаунт во «В контакте». По данным источников, приложение могут запустить уже этим летом. В компании новость не комментировали.