СМИ: Викторию Боню потребовали проверить на пропаганду наркотиков
Российскую телеведущую Викторию Боню, проживающую за границей, потребовали проверить на пропаганду наркотиков, сообщает телеканал «360».
Она заявила, что не нарушает законов страны, в которой проживает. Артистка напомнила, что живет за границей уже 12 лет, и имеет право делать все, что не нарушает законов этой страны. Проблемы у Бони появились из-за рекламы духовных практик с применением отваров из галлюциногенных растений, запрещенных в РФ.
Ранее к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой ввести уголовную статью за пропаганду наркотиков обратилась депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Это произошло после поста Бони в соцсети, которая пригласила подписчиков на церемонию с галлюциногенными жабами и кактусами.
Ранее Боню «с усами» не пустили на красную дорожку в Каннах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru