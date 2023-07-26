СМИ: Викторию Боню потребовали проверить на пропаганду наркотиков

Она заявила, что не нарушает законов страны, в которой проживает. Артистка напомнила, что живет за границей уже 12 лет, и имеет право делать все, что не нарушает законов этой страны. Проблемы у Бони появились из-за рекламы духовных практик с применением отваров из галлюциногенных растений, запрещенных в РФ.

Ранее к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой ввести уголовную статью за пропаганду наркотиков обратилась депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Это произошло после поста Бони в соцсети, которая пригласила подписчиков на церемонию с галлюциногенными жабами и кактусами.

Ранее Боню «с усами» не пустили на красную дорожку в Каннах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

