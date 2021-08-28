СМИ: Великобритания намерена запретить одноразовую пластиковую посуду

Таким образом новый шаг в «войне с пластиком» позволит сократить отходы и объем пластика в мировом океане.

Сообщается также об аналогичных планах властей на территории Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Напомним, ЕС ввел ограничения на использование одноразовой пластиковой посуды в июле.

Осенью в Британии планируется возобновить дискуссии о новой политики применения пластика, и власти не исключают введения запрета на использование других предметов.

По статистике, каждый британец в среднем в год использует 18 одноразовых тарелок и 37 пластиковых столовых приборов.

Ранее общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире НСН рассказал, как отразится запрет неперерабатываемого пластика на российской экономике.

«Неперерабатываемый пластик не очень широко распространен. В основном, он используется для крышечек. Однако и так называемый перерабатываемый пластик лишь условно безопасен. И нужно говорить не только об утилизации, но и выработке пластика, при которой тоже происходит загрязнение окружающей среды. Полный запрет неперерабатываемого пластика приведет к удорожанию продукции, потому что не для всего можно использовать перерабатываемый пластик, он менее стоек. И действующие промышленные предприятия мгновенно перепрофилировать не получится. Так что сильнее всего пострадают производители, для них это обернется перестройкой технологических и производственных цепочек», - отметил Потапенко.

