СМИ: Великобритания намерена запретить одноразовую пластиковую посуду
Одноразовые пластиковые столовые приборы, тарелки и стаканчики из полистирола в Великобритании планируют запретить в ближайшее время. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на планы правительства.
Таким образом новый шаг в «войне с пластиком» позволит сократить отходы и объем пластика в мировом океане.
Сообщается также об аналогичных планах властей на территории Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Напомним, ЕС ввел ограничения на использование одноразовой пластиковой посуды в июле.
Осенью в Британии планируется возобновить дискуссии о новой политики применения пластика, и власти не исключают введения запрета на использование других предметов.
По статистике, каждый британец в среднем в год использует 18 одноразовых тарелок и 37 пластиковых столовых приборов.
Ранее общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире НСН рассказал, как отразится запрет неперерабатываемого пластика на российской экономике.
«Неперерабатываемый пластик не очень широко распространен. В основном, он используется для крышечек. Однако и так называемый перерабатываемый пластик лишь условно безопасен. И нужно говорить не только об утилизации, но и выработке пластика, при которой тоже происходит загрязнение окружающей среды. Полный запрет неперерабатываемого пластика приведет к удорожанию продукции, потому что не для всего можно использовать перерабатываемый пластик, он менее стоек. И действующие промышленные предприятия мгновенно перепрофилировать не получится. Так что сильнее всего пострадают производители, для них это обернется перестройкой технологических и производственных цепочек», - отметил Потапенко.
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