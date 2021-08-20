В Минприроды предложили запретить пластиковую посуду и ватные палочки

В Минприроды России выступили с предложение запретить использовать в стране 28 одноразовых видов упаковки и товаров. Об этом заявил глава ведомства Александр Козлов, подчеркнув, что письмо с соответствующей инициативой направлено в Минпромторг. В частности, речь идёт о ватных палочках, пластиковой посуде (трубочках, тарелках, стаканах, приборах), капсулах от кофе, упаковках из-под сигарет, сумках-сетках для овощей и фруктов и других позициях, пишет RT.

Между тем, в конце мая вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что использование цветного пластика, пластиковых соломинок для напитков, одноразовой посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Как пишет ТАСС, она отметила, что кабмин готовит соответствующие поправки.

Кроме того, по словам Абрамовой, в оборот планируется вовлекать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Вице-премьер отметила, что это позволит к 2030 году добиться сокращения объема захоронений пластика вдвое.

Врач рассказал, как россиянам обойтись без ватных палочек после их запрета

Напомним, в России планируют запретить некоторые виды пластиковых изделий и упаковки, которые трудно перерабатывать. Сейчас рассматриваются варианты того, что можно запретить и чем заменить такие товары. Например, яйца предлагается упаковывать в тару из пульперкартона, пластиковые трубочки и одноразовые столовые приборы делать из бумаги, дерева и других материалов растительного происхождения, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ЭкологияМинприродыПластик
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