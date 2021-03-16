Вред от пластика? Из-за грядущего запрета россиянам предрекли подорожание продуктов
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире НСН рассказал, как отразится запрет неперерабатываемого пластика на российской экономике.
Правительство готовится запретить неперерабатываемый пластик, в том числе одноразовую посуду, заявила зампред правительства Виктория Абрамченко. Она подчеркнула, что к 2030 году необходимо добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов, что позволит вдвое сократить захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичных ресурсов.
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире НСН рассказал, как отразится запрет неперерабатываемого пластика на российской экономике.
«Неперерабатываемый пластик не очень широко распространен. В основном, он используется для крышечек. Однако и так называемый перерабатываемый пластик лишь условно безопасен. И нужно говорить не только об утилизации, но и выработке пластика, при которой тоже происходит загрязнение окружающей среды. Полный запрет неперерабатываемого пластика приведет к удорожанию продукции, потому что не для всего можно использовать перерабатываемый пластик, он менее стоек. И действующие промышленные предприятия мгновенно перепрофилировать не получится. Так что сильнее всего пострадают производители, для них это обернется перестройкой технологических и производственных цепочек», - отметил Потапенко.
По его словам, Россия в этом смысле зависит от развития технологий за рубежом. «Мы находился на боковике технологического развития, потому зависим от того, как будет развиваться «зеленая волна» за рубежом, а будем ей следовать. Эта волна коснется всех сфер нашей экономики», - заключил эксперт.
Ранее Дмитрий Потапенко в эфире НСН подтвердил проблемы с поставками бананов в Россию.
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