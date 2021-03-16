Вред от пластика? Из-за грядущего запрета россиянам предрекли подорожание продуктов

«Неперерабатываемый пластик не очень широко распространен. В основном, он используется для крышечек. Однако и так называемый перерабатываемый пластик лишь условно безопасен. И нужно говорить не только об утилизации, но и выработке пластика, при которой тоже происходит загрязнение окружающей среды. Полный запрет неперерабатываемого пластика приведет к удорожанию продукции, потому что не для всего можно использовать перерабатываемый пластик, он менее стоек. И действующие промышленные предприятия мгновенно перепрофилировать не получится. Так что сильнее всего пострадают производители, для них это обернется перестройкой технологических и производственных цепочек», - отметил Потапенко.

По его словам, Россия в этом смысле зависит от развития технологий за рубежом. «Мы находился на боковике технологического развития, потому зависим от того, как будет развиваться «зеленая волна» за рубежом, а будем ей следовать. Эта волна коснется всех сфер нашей экономики», - заключил эксперт.

Ранее Дмитрий Потапенко в эфире НСН подтвердил проблемы с поставками бананов в Россию.

