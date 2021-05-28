Разведка США нашла данные о происхождении коронавируса

Разведывательные службы США заявили о наличии информации, которая поможет установить причину происхождения COVID-19, сообщила газета The New York Times.

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Отмечается, что информация еще до конца не изучена, для полного понимания необходим компьютерный анализ. Предположительно, у разведки могут находиться данные о перемещении сотрудников лаборатории в Ухане и характере начала вспышки инфекции.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит добиваться тщательного и основанного на фактах международного расследования обстоятельств возникновения коронавируса с участием Пекина.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:КитайКоронавирусРазведкаСША
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