СМИ: Ведущая Лазарева считает, что статус иноагента мешает ей работать
17 сентября 202406:16
Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что статус иностранного агента мешает ей работать, сообщает РИА Новости.
По ее мнению, статус иноагента вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе.
Ранее против Татьяны Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма после высказываний про удары украинских беспилотников по РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru