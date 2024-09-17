СМИ: Ведущая Лазарева считает, что статус иноагента мешает ей работать

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что статус иностранного агента мешает ей работать, сообщает РИА Новости.

Телеведущей Лазаревой грозит еще одно уголовное дело

По ее мнению, статус иноагента вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе.

Ранее против Татьяны Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма после высказываний про удары украинских беспилотников по РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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